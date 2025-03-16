Talas Belediyesi\'nin Gençleri Teknofest KKTC 2025\'te Yarı Finale Yükseldi

Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezi'nde eğitim gören gençler büyük bir başarıya imza attı. Merkezde eğitim alan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteli öğrencilerden oluşan 21 takım, Teknofest KKTC 2025'te yarı finale yükseldi.

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi'ndeki öğrencilerin robotik, yapay zeka enerji verimliliği, insansız hava araçları ve çevre dostu projeler gibi çalışmaları Türkiye'nin teknoloji festivalinde karşılık buldu. Teknolojiye tutkuyla bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, Talas Belediyesi'nin desteğiyle Teknofest KKTC 2025'te tarihi bir başarıya imza attı. Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, 21 takım ve 92 öğrenciyle yarı finale yükselmeyi başardı. Bu büyük başarı, merkezin sunduğu nitelikli eğitimlerin ve güçlü takım ruhunun bir göstergesi oldu. Öğrenciler robotik, yapay zeka, enerji verimliliği, insansız hava araçları ve çevre dostu projeler gibi birçok alanda jüri tarafından büyük beğeni topladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve onları geleceğe hazırlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-Spor ve İnovasyon Merkezimiz, bu alanda büyük bir öncü oldu ve öğrencilerimiz de emeklerinin karşılığını alıyor. Şimdi hedef final!" dedi.

Final çalışmaları kapsamında öğrenciler, alanında uzman mentorlarla projelerini geliştirerek sunum hazırlıklarına başladı. Yenilikçi fikirler, ileri mühendislik çözümleri ve ekip ruhuyla şampiyonluk yolunda ilerleyen gençler, Talas'ı gururla temsil etmeye devam edecek. - KAYSERİ