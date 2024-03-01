Talas Belediyesi\'nin Hayırsever Ahmet Gönen tarafından yaptırılacak lisenin temeli atılıyor

Yerel

Talas Belediyesi'nin eğitime desteği hız kesmeden devam ediyor. Hayırsever Ahmet Gönen tarafından yaptırılacak Ahmet Gönen Lisesi'nin temeli, yarın düzenlenecek törenle atılacak.

90 bin nüfusuyla Türkiye'nin 6. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan lisenin temel atma töreni saat 12.00'de başlayacak. Kayseri protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla Mevlana Mahallesi Org. Hulusi Akar Bulvarı No: 226 adresinde gerçekleşecek törene, bölge sakinlerinin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

AHMET GÖNEN LİSESİ

Mevlana Mahallesinde 6 bin metrekare alan üzerine 5 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı lise içerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar atölyesi, müzik ve bilgisayar sınıflarının yanı sıra 24 adet sınıf bulunuyor.

Ayrıca bahçesinde açık spor alanları yer alıyor. - KAYSERİ