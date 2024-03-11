Talas Belediyesi Osmanlı Kültür Sokağında düzenleyeceği etkinliklerle farklı bir Ramazan yaşatacak.
Sokağın sonunda kurulan etkinlik çadırında Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu, Yasin Pişgin, Mehmet Kemiksiz, Resul Aydemir, Murat Belet ve Mehmet Diker gibi ünlü isimler sahne alacak. Ayrıca Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta oyunu, Mini Kulüp, Semazen, İbiş ile yarışmalar, Tahta Bacak, Nasreddin Hoca, Ateşbaz bir ay boyunca Osmanlı Kültür Sokağının her noktasında küçüklere olduğu kadar büyüklere de keyifli anlar yaşatacak. Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın son üç yıldır pandemi ve deprem nedeniyle yapamadıkları etkinlikleri bu yıl hayata geçirdiklerini ifade ederek; "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Feyiz ve bereketinden yararlandığımız sağlık, afiyet ve huzur içerisinde bir ramazan geçirmeyi diliyorum. Bu ramazanda hemşehrilerimiz için Osmanlı Kültür Sokağında etkinlikler düzenledik. Sokağın sonunda kurduğumuz etkinlik çadırında Ahmet Özhan'dan Halil Necipoğlu'na, Mehmet Kemiksiz'den Resul Aydemir'e kadar tasavvuf musikisinin önde gelen isimlerinin konserleri olacak. Ayrıca çocuklarımızı eğlendirecek, eğlendirirken de bilgilendirecek oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek" dedi.
İlk konser Ahmet Özhan'dan
Talas Belediyesi Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde ilk konseri Tasavvuf Musikisinin güçlü sesi Ahmet Özhan verecek. Osmanlı Kültür Sokağı Ramazan Çadırındaki konser, 15 Mart Cuma akşamı saat 21.15'te başlayacak.
Ardından 16 Mart Cumartesi Halil Necipoğlu, 17 Mart Pazar günü ise Yasin Pişgin sahne alacak. Her iki konser de yine 21.15'te başlayacak. Öte yandan gezici Ramazan Etkinlikleri ekibi de Ramazan ayı boyunca Talas'ın tüm kırsal mahallelerinde iftar sonrası sahne alacak. Bu akşam Süleymanlı ile başlayacak etkinlikler, 22 kırsal mahallede Ramazan ayı boyunca sürecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediyesi Osmanlı Kültür Sokağında Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.
Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.
Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?