Talas Belediyesi Pati Evi, Minik Dostlara Yuva Sıcaklığı Sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediyesi Pati Evi, Minik Dostlara Yuva Sıcaklığı Sağlıyor

Talas Belediyesi Pati Evi, Minik Dostlara Yuva Sıcaklığı Sağlıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılan ve Türkiye'deki 3 doğal yaşam alanından biri olan Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya, hayvan severlerin de takdirini toplamaya devam ediyor.

28.08.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılan ve kısa süre önce Türkiye'deki 3 doğal yaşam alanından biri olan Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya, hayvan severlerin de takdirini toplamaya devam ediyor.

Türkiye'de başıboş köpeklerin durumu gündemde yer almaya devam ederken Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekare alana kurulan Talas Belediyesi Pati Evi Doğal Yaşam Alanında hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor, hem de başıboş köpekler rehabilite ediliyor.

15 bin metrekarelik doğal pati evi

Başkan Mustafa Yalçın'ın göreve gelmesinin hemen ardından 26 Ekim 2019 tarihinde hizmete açılan Talas Pati Evi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 15 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrulara, yaralılara ve yaşlı patilere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım veriliyor. 5 doğal mağaranın yer aldığı pati evi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin patiye ev sahipliği yaparken, bin 472'si hayvan severler tarafından sahiplenildi. İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği Talas Pati Evi, haftanın 7 günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

Kanun çıkmadan 3 yıl önce kuruldu

Öte yandan Talas Belediyesi, Pati Evini, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirerek Türkiye'ye örnek bir uygulamaya imza atmıştı. Hayvan severler ve benzeri dernekler tarafından da takdirle karşılanan Talas Pati Evi, geçtiğimiz aylarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak Türkiye'deki 3 doğal yaşam alanından birisi olarak tescillenmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Pati Evi, Minik Dostlara Yuva Sıcaklığı Sağlıyor - Son Dakika

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