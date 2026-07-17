Talas\'ta sağlık her işin başı

Talas Belediyesi'nde görev yapan personele yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.

Belediye fuaye alanına kurulan düzenekle gerçekleştirilen uygulama kapsamında görme, işitme ve solunum testleri gerçekleştirildi. Alınan kan örnekleriyle tam kan sayımı yapıldı. Sağlıklı personelle sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen sağlık taraması hakkında kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Her işin başı sağlık. Belediyemizde görev yapan personelimizin de sağlıklı şartlarda ve sağlıklı şekilde hizmet vermesi için dönem dönem sağlık taraması yapıyoruz. Bu çerçevede göz, kulak, akciğer gibi organlarımız teste tabi tutuldu. Ayrıca kan alınarak tam kan sayımı yapıldı. Personelimiz de çıkan sonuca göre gereken işlemleri yapacak. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - KAYSERİ