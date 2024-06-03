Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Eğitimlerine Devam Ediyor

Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Eğitimlerine Devam Ediyor

Talas Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimlere bir yenisini daha ekleyerek tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bir seminer düzenleyecek. Seminerde bitkilerin yetiştiriciliği ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilecek.

03.06.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, bu alandaki eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıkla ilgili verdiği eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce koronavirüs döneminde 65 yaş üstü vatandaşlara tıbbi ve aromatik bitkiler hediye eden Talas Belediyesi'nde şimdi de bu bitkilerle ilgili eğitim semineri düzenlenecek. Büyük ilgi görmesi beklenen seminerde lavanta, aronya, kekik, safran gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemizde ve Kayseri'deki konumunun aktarılmasıyla birlikte bunların yetiştiriciliği ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilecek. Yüksek Ziraat Mühendisi Meray Bahçıvan'ın konuşmacı olarak katılacağı seminer, 11 Haziran 2024 Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Daha önceki programlarda olduğu gibi bu seminerin de ücretsiz olacağı etkinlikle ilgili 0533 129 00 11 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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