Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Eğitimlerine Devam Ediyor

Yerel

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, bu alandaki eğitimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda alanında uzman yüksek ziraat mühendisi Meray Bahçıvan tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda seminer verildi.

Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılıkla ilgili verdiği eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce koronavirüs döneminde 65 yaş üstü vatandaşlara tıbbi ve aromatik bitkiler hediye eden Talas Belediyesinde şimdi de bu bitkilerle ilgili eğitim semineri düzenledi.

Talas Belediyesi Meclis Salonundaki seminerde anason, lavanta, aronya, kimyon, kekik, safran gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemizde ve şehrimizdeki konumunun aktarılmasıyla birlikte bunların yetiştiriciliği ve kullanım alanları hakkında bilgiler verildi.

Seminerde konuşan yüksek ziraat mühendisi Meray Bahçıvan, 1990'lı yıllardan sonra doğal ürünlere talebin artmasıyla tıbbi ve aromatik bitkilere ilginin arttığını belirterek, "Dünyadaki 420 bin bitki türünün yaklaşık 53 bin kadarı tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Türkiye'de bulunan 922 bin bitkinin 500'ü ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitki üretiminde önce gelen ülkelerdendir. Bunun nedeni tıbbi, kozmotik ve parfümeri girdisini oluşturan pek çok ürünün bulunmasıdır. En fazla üretimi yapılan ton bazında yağlı gül, en fazla üretim alanı ise haşhaştadır. Türkiye'de dünyada anason üretim ve ihracatında önde gelen ülkeler arasındadır." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi'nin daha önceki programlarında olduğu gibi bu seminer de ücretsiz olarak gerçekleştirildi. - KAYSERİ