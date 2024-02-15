Talas Belediyesi, Vatandaşların İstek ve Önerilerini Hızlı Şekilde İlgililere Ulaştırıyor

Talas Belediyesi, vatandaşların istek ve önerilerini daha hızlı ve kolay şekilde ilgililere ulaştırabilmesi için yeni bir sistemi devreye soktu. Telefon, sosyal medya ve Beyaz Masa yoluyla vatandaşlardan gelen talep ve öneriler, ulakBEL sisteminde değerlendirilip iş akışı geliştirilerek çözümleri hızlandırılıyor.
Vatandaş ile kurum arasındaki iletişimi tek bir ekranda otomatik olarak toplayan iletişim yönetim sistemi olan ulakBEL, iki yönlü iletişimi etkin kılıyor.
Altyapı çalışmalarının ardından test süreci tamamlanan sistemle ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini söyledi.
Talepler daha hızlı çözüme kavuşuyor
Başkan Yalçın, ulakBEL ile ilgili, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri artık tek bir ekrandan takip edecek sistemi kurduk. Bu sayede e-devlet, CİMER, Beyaz Masa, telefon gibi iletişim kanallarıyla birlikte facebook, youtube, instagram, X gibi sosyal medya mecralarından gelen bütün istek ve öneriler tek bir merkezde toplanıyor. Ayrıca Türkiye'de örnek bir uygulama olarak başlattığımız Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa'ya yapılan istekler de anında sisteme dahil ediliyor. Cep telefonlarına yüklenecek uygulamayla birlikte gelen istekler 7/24 ilgili birimlere ulaşarak konunun çözümü hız kazanıyor." dedi.
Şeffaf ve katılımcı bir yönetim
Başkan Yalçın bu sistemle birlikte her bir mahalleden gelen isteklerin kategorilere ayrılıp yapılacak çalışmalara öncülük ettiğini belirterek, "Hangi mahallemizden neye talep var, vatandaşlarımız en çok hangi konuda talepte bulunuyorlar gibi konular daha net ve hızlı bir şekilde belirleniyor. Böylece yapılacak proje ve çalışmalara ışık tutuluyor. Bu sayede vatandaşlarımızla şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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