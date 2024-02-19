Talas Belediyesi Yamaçlı Mahallesi\'nde Sosyal Tesis Açtı

Talas Belediyesi tarafından Yamaçlı Mahallesi'ne yapılan Yamaçlı Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kırsalımıza daha fazla kucak açacağız" dedi.
Düzenlenen açılış törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Yamaçlı Mahalle Muhtarı Serdar Özcan ve mahalle halkı katıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Benim bir sözüm var. Diyorum ki kırsala sahip çıkmayan kenti yönetemez. Bu aşağı yukarı benim 30 yıldan beri Kayseri'de yaptığım belediyecilikte bilhassa kırsaldaki emeğimin özeti. Büyükşehir Belediye Kanunu çıkıp da köylerimizin adı mahalle olarak düzenlendiğinde otobüsten tutun eğitime kadar birçok konuyu biz büyükşehir belediyesi olarak ele aldık. Ardından da kanalizasyondu, telefonuydu, internetiydi, okuluydu derken elhamdülillah emeğimiz var. Tarlada izi olanın diye söyleniyor ya bizim de çok şükür o kadar izimiz var. Allah öncelikle devlete zeval vermesin. Devletimiz güçlü, kuvvetli ve devletimizin gücünü de bizim buralarda devlet adına hizmet ederek sizlere göstermemiz lazım. Burada, kırsalda yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok, herkes biliyor. Sadece Yamaçlı'da yaptıklarımızı anlatmamız gerekmez siz zaten buradasınız. İnşallah felaketler olmaz ve bizler sizleri daha çok kucaklarız. Bu nedenle hem mevcut hem de yeni meclis üyelerimizle size başta yamaçlı olmak üzere bütün kırsala daha fazla kucak açacağımızı bildiriyor, katılım sağlayan herkese de teşekkür ediyorum" dedi.
Talas Kaymakamı yaşar Dönmez de, "1950'li yıllardan başlayarak sanayi üretimine ihtiyacımız oldu. Sanayi tesislerimiz kurulmaya başlandı. Bunlar da şehirlerde kurulduğu için büyük ölçüde kırsal alanlardan, taşradaki köylerimizden şehirlerimize yoğun bir şekilde göç oldu. Göç olacak da tabi ama öbür taraftan da şehirlere yoğunlaşmış olan nüfusu bir şekilde beslemek lazım. Tarımsal, hayvansal üretimde ve bunun da üretildiği alan neresi? Elbette ki kırsal alanlar, köylerimiz. İnsanlarımız burada kalıp şehirlere taşınan insanları besleyeceğine göre tarım ve hayvancılıkla onların da elbette yaşadıkları yerlerde sosyal ihtiyaçlarını giderecek, yaşamlarını kolaylaştıracak yatırımlar yapmak, tesisler yapmak lazım. Var olanları iyileştirmek lazım. Kısaca gördük, gerçekten muhteşem bir tesis olmuş. Yamaçlı Mahallemize yakışan, buradaki tüm insanlarımızın bir araya gelip her türlü faaliyetlerini icra edebilecekleri muhteşem bir tesis olmuş. Gerçekten de örnek bir tesis olmuş. O yüzden tekrar sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yamaçlı Mahalle Muhtarı Serdar Özcan ise, "Başkanımla ne kadar övünsem azdır. Başkanım ve kaymakamım mahalleme bir sürü destekte bulundu. Başkanım mahallemize sosyal tesisimizi kazandırdı, imam evi lojmanımızı kazandırdı. Camimizin, Kur'an kursumuzun, okulumuzun çatısı, boyası ve çocuklarımız için lavabolarını yaptırdı. Bundan dolayı mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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