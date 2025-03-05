Talas'ta Kur'an Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Talas'ta Kur'an Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Talas\'ta Kur\'an Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan 'Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi' on bir ayın sultanı Ramazan'da ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

05.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:37
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan 'Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi' on bir ayın sultanı Ramazan'da ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi gününde açılan sergiyi Ramazan ayıyla birlikte ailelerin yanı sıra turlarla gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergide Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi'nin II. Bayezid dönemine ait 1499'da istinsah ettiği eseri bulunuyor. Ayrıca Ahmet Karahisari'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur'an'ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor. Diğer yandan, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında.

Teknolojiyle iç içe

İçerisinde birçok bölümün bulunduğu sergi, yazma eserlerin tıpkıbasımlarının yanında teknolojik donatılarıyla da ziyaret edenlerin beğenisini topluyor. 3 bölümden oluşan serginin ilk bölümünde hat sanatının gelişimi anlatılırken ikinci bölümde Kur'an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları yer alıyor. Üçüncü bölümde ise artırılmış gerçeklik ile Kur'an-ı Kerim'de geçen olaylar üç boyutlu olarak gösteriliyor. Sergiyi gezmek isteyenler, Ramazan boyunca pazartesi hariç haftanın diğer günleri 09.00 ve 17.00 saatleri arası ziyaret edebilecek.

Vatandaşlardan sergiye tam not

Sergiye gelen ziyaretçiler, güzel ve farklı bir sergi olduğunu belirterek, çok önemli eserleri burada görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Serginin her yönüyle dikkat çektiğini kaydeden ziyaretçiler, özellikle surelerde geçen olayların 3 boyutlu olarak gösterilmesinin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Böyle bir serginin insanlığın hizmetine sunulmasından mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Sergiyi açıldığı günden bu yana ziyaret edenlerin sayısı 100 bini geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta Kur'an Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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