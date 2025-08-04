Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Girdi

Talas ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, hem spor hem de sosyal hayatı merkezine alan çok yönlü yapısıyla tanıtılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşecek tanıtım töreni ile birlikte, Kayseri'ye yeni bir cazibe merkezi daha kazandırılmış olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'mizin her köşesine sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, hem sağlıklı bireyler hem de güçlü bir toplumsal yapı için önemli bir adım" ifadelerini kullandı. Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni'nin 5 Ağustos Salı günü saat 17.00'de gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu prestijli projenin tüm kente ve ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti. Toplam 5 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, spor odaklı donatılarıyla dikkat çekiyor. Bay ve bayan yüzme havuzları, modern fitness salonları, sauna ve buhar odaları, sağlıklı yaşamı destekleyecek şekilde halkın kullanımına sunuluyor. Ayrıca; sınıflar, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya gibi sosyal ve kültürel alanlarla da merkez, her yaştan Kayseriliye hitap ediyor. Merkezin mimarisi, bulunduğu alandaki kot farklarıyla uyumlu bir çevre düzenine sahip. Yarı açık ve açık alanlarıyla kullanıcı dostu bir kamusal alan niteliği taşıyan yapı, farklı büyüklüklerdeki dükkanları ile de ekonomik canlılığa katkı sağlayacak.

Tanıtım töreni gerçekleştirilecek Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, sporla iç içe bir yaşam anlayışını benimseyenlerin yeni buluşma noktası olacak. - KAYSERİ