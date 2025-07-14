Talas Millet Bahçesi Açılışa Hazır - Son Dakika
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Talas Millet Bahçesi Açılışa Hazır

Talas Millet Bahçesi Açılışa Hazır
14.07.2025 16:36  Güncelleme: 16:37
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Talas'ta yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, açılış öncesi yoğun ilgi görüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeyi tanıtarak bölgeye kazandırdığı yaşam alanının önemine dikkat çekti.

Yapımı tamamlanan Talas Millet Bahçesi açılış törenine günler kala vatandaşların akınına uğradı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas'a değer katan bu alanı gezerek sıcak yaz akşamının keyfini çıkartan vatandaşlara eşlik etti.

Talas Belediyesi'nin çevreci ve vizyoner şehircilik anlayışını yansıtan ve projesi yarışmayla belirlenen Talas Millet Bahçesi, 18 Temmuz Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bu dev proje, Kayseri'ye nefes, Talas'a yeni bir yaşam standardı getiriyor. Daha açılmadan Talas Millet Bahçesi'nin keyfini çıkartan her yaştan vatandaşlar da ilçeye kazandırdığı bu muhteşem alan için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Şeyda Soygül isimli çevre sakini, "Biz kendi adımıza çok beğendik. Çok güzel, çok temiz ve nezih olmuş. Akşamları çocuklarımızla gelebileceğimiz çok güzel bir mekan olmuş. İki üç gündür akşamları geliyoruz, biz çok sevdik burayı. Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Talas Millet Bahçesi'nin keyfini çıkartan Esin Demirtaş da, "Şu an millet bahçesindeyim ve burası çok güzel. Yeşil alanda oturabiliyoruz, parklar var. İnsanın ruh sağlığını düzeltecek yerler var. Işıklandırmaları çok güzel, havuz da yapılacakmış. Açılışını heyecanla bekliyoruz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Yalçın: "Gurur duyuyoruz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Millet Bahçemiz, bir parkın çok ötesinde bir yaşam alanı. İçinde çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, büyüklerimizin huzur bulacağı, doğayla uyumlu bir düzen var. Türkiye'de ilk kez projesi yarışmayla belirlenen bu özel alanı Talas'a kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Talas Millet Bahçesi'nde yer alan yutak alanı, sadece estetik değil, aynı zamanda çevreye katkı sağlayan bir teknoloji. Bu özel sistem, şehrin bir günde ürettiği karbonmonoksiti, bir gecede oksijene dönüştürebilecek kapasitede. Doğayla dost, sürdürülebilir şehircilik anlayışının örneği olan bu sistem, yeşil dönüşümde önemli bir adımı temsil ediyor.

Doğa, spor ve kültürle iç içe bir yaşam

Peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, bilim parkı, engelsiz oyun parkı, çocuk oyun alanları ve spor sahalarıyla donatılan Talas Millet Bahçesi, tüm yaş gruplarına hitap eden çok yönlü bir yaşam alanı sunuyor. Daha şimdiden vatandaşların akınına uğrayan bu yeşil alan, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için doğal bir kaçış noktası haline gelecek.

Grup Şantiye konseri ve çocuk oyun şenliği

Açılış programı, 18 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da, Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Jandarma yanında açılacak olan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek. Program kapsamında çocuklara özel Oyun Şenliği düzenlenecek, gece ise Grup Şantiye konseriyle unutulmaz bir akşam yaşanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Millet Bahçesi Açılışa Hazır - Son Dakika

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