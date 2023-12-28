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Talas Millet Bahçesi ve Eğitim Kampüsü İncelemesi - Son Dakika
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Talas Millet Bahçesi ve Eğitim Kampüsü İncelemesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Eğitim kampüsünde bulunan okul binalarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Talas Millet Bahçesi ve Eğitim Kampüsü İncelemesi
28.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:21
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tamamlandığında Talas'ın adeta rehabilitasyon merkezi haline gelecek Talas Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Toplamda 100 bin metrekare alana sahip millet bahçesi içerisinde devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever Av. Mehmet Altun iş birliğiyle yapımı devam eden eğitim kampüsünü inceledi. İçerisinde 4 okulun yer aldığı kampüste anaokulu ve ilkokul bitme noktasına gelirken, ortaokul ile lisenin inşaatı hızla yükseliyor. Burada belediye ve firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Yalçın, çalışanlarla da selamlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi. Talas Belediyesinin hayırsever desteğiyle yaptırdığı ve eğitime büyük katkısı olacak dört okul binasından ikisi tamamlanma aşamasına geldi. Bunlardan bin 150 metrekare kapalı alana sahip 7 sınıflı anaokulu binasının yüzde 90'ı tamamlanırken, 4 bin 500 metrekare kapalı alana yapılan 24 sınıflı ilkokul binasında da sadece iç düzenleme kaldı. Kampüs içerisindeki diğer iki okul olan ortaokul ve lise binalarının da yapımı sürüyor.

Başkan Yalçın, eğitim kampüsünden sonra Talas Millet Bahçesi'nin yapımı devam eden diğer tesislerini de gezerek son durumları hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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