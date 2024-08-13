Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'nde Eğitimler Devam Ediyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitimler devam ediyor. Merkezde mimari restorasyon alanında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Kursiyerler sertifika sahibi olacak ve iş imkanı elde edebilecek.

13.08.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitimler devam ediyor.

Bir yandan ikinci dönem kayıtlarının sürdüğü diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Talas'ın Zincidere Mahallesi'nde bulunan tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen olan kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Başvuruların Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ne yapılacağı kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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