Talas'ta 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde Kütüphaneler Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Talas'ta 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Talas\'ta 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi\'nde Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Talas Belediyesi'nde düzenlenen Kütüphaneler Haftası programında, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin 'üreten kütüphane' unvanı aldığı vurgulandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphanelerin önemine değinerek, gençlerin bu mekanlardan faydalandığını belirtti.

28.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:50
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve 'uyumayan kütüphane' olarak bilinen Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında üreten kütüphane kavramı ve geleneksel kütüphane anlayışı üzerine bir program düzenlendi.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Alaaddin Düşüktaş, Hidayet Aydoğan Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve kitapseverler katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine Kütüphane Haftası'nı kutlayarak başladı.

"Kütüphanelerimiz üreten kütüphane unvanı aldı"

Başkan Yalçın, ilçede yürütülen kütüphane faaliyetleriyle ilgili bilgiler vererek, "Burası Hamdi Turşucu Bey'in ifadesiyle 'uyumayan kütüphane' oldu. 7/24 kütüphane şimdi Türkiye'de 4 tane oldu. Bunlardan birisi de burası yani sizin kütüphaneniz. 7/24, 365 gün çalışan kütüphane hakikaten çok önemli. Artık kütüphanelerde farklı bir yere gelindi. Kütüphanelerimiz artık 'üreten kütüphane' ünvanı aldı. Kütüphaneler bir zamanlar kaynak kitap bulmak için aynı zamanda da evdeki gürültüden kaçmak için kullanılırdı. Gecenin bir yarısında beni burada yer bulamadığı için arayan gençlerimiz oluyor. Bundan o kadar mutlu oluyorum ki. Onlarda ülkemizin geleceğinin en önemli idarecileri arasında olmaya talipli olduklarını görüyorum" dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Başkan Yalçın'a düzenlenen program ve ilçeye kazandırılan kütüphaneler için teşekkür ederken, "Mekan hiçbir zaman vazgeçilmez ihtiyaç. Hiçbir zaman kütüphane ihtiyacı bitmeyecek. Bilgiye, teknolojik gelişmelerle rahat ulaşabilsek de mekana ihtiyacımız 100 yıl sonra da olacak" diye konuştu.

"Talas'ta son 5 yılda kütüphanecilik ivme kazandı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise yapılan çalışmalarla kütüphanecilik hizmetlerinin artık yaşam merkezi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Yeme içmeden sosyal aktivitelere kadar gerçekleşen mekanlar oldu. Son 5 yılda kütüphanecilik çalışmalarında inanılmaz bir ivme var. Bunun en güzel örneklerinden biri bu bina. Başkanımız farklı noktalarda, cami altlarında, apartmanlarda ve hayırseverlerle birçok kütüphaneyi Talas'a kazandırdı. Okumayı seven bir insanın kütüphanelere verdiği değeri burada görüyoruz. Her gün yeni bir projesi var. Kendisine teşekkür ediyorum."

Ziyaretçi sayısı ikiye katlandı

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Alaaddin Düşüktaş da Talas'ta geçen yıl kütüphaneden 400 bin kişinin yararlandığını bu yıl ise sayının 700 bin kişi olduğunu söyledi.

Programın sonunda protokol tarafından 7/24 Kütüphane'den en çok yararlananlara çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde Kütüphaneler Haftası Kutlandı - Son Dakika

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