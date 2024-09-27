Talas'ta Aronya Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas'ta Aronya Meyvesi Hasadı Başladı

Talas\'ta Aronya Meyvesi Hasadı Başladı

Talas Belediyesi, deneme bahçelerinde ürettiği aronya meyvesinin hasadına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ürünü çiftçilere yeni bir alternatif olarak sunmayı ve yerel üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

27.09.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi; belediyeye ait deneme bahçelerinde üretimini gerçekleştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladı. İlçede sürdürülen tarımsal destek programları kapsamında üretilen yüksek antioksidan özelliklere sahip dikkat çekici bir süper meyve olarak bilinen aronya, Talas'ın çiftçilerine örnek olacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Reşadiye Ek Hizmet Binasında 3 bin metrekarelik alanda kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Deneme Bahçelerinde bu ürünün hem yerel üretime katkı sağlamak hem de çiftçilere yeni bir ürün alternatifleri sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti. Başkan Yalçın; "Aronya, hem sağlık açısından faydalı hem de ekonomik katma değeri yüksek bir ürün. Bu üründen 129 kilo hasat elde edildi. Belediyemizin öncülüğünde yapılan bu üretimle çiftçilerimize yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." dedi. Deneme üretiminde başarılı sonuçlar alınan aronya, hem dileyen ilçe çiftçisine üretmesi için sunulacak hem de piyasaya örnek teşkil edecek.

Belediyenin kırsal kalkınmayı artırma projeleri kapsamında üretim kapasitesinin artırılması ve bölge çiftçisinin teşvik edilmesi planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta Aronya Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:57:57. #1.12#
SON DAKİKA: Talas'ta Aronya Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement