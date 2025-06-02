Talas'ta Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Talas'ta Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu

Talas\'ta Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu
02.06.2025 12:26  Güncelleme: 12:27
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Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen 'Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği', miniklerin kahkahalarıyla şenlendi. Eğitici etkinlikler ve oyunlarla dolu gün boyunca çocuklar eğlendi, aileler ise keyifli anlar yaşadı.

Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, çocukların neşeli kahkahalarıyla şenlendi. Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği', bu kez Bahçelievler'de miniklerle buluştu.

Önceki yıllardan bu yana devam eden 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' ile birleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir yaz sunuyor. Geleneksel sokak oyunlarının yeniden hayat bulduğu organizasyonda çocuklar kitap okuyor, eğitici yarışmalara katılıyor ve doyasıya eğleniyor. Müzikli drama yarışmaları, kukla gösterileri, boyama etkinlikleri, halat çekme ve çuval yarışları gibi birçok renkli etkinlik Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda çocuklarla buluştu. Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçiren minikler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Etkinlik sonunda duygularını dile getiren çocuklar, 'Teşekkürler Başkan Amca' diyerek mutluluklarını paylaştı.

Etkinlik sadece çocukların değil, ailelerin de beğenisini kazandı. Parkta çocuklarıyla birlikte vakit geçiren veliler eğlenceli oyunların yanı sıra eğitici faaliyetlerden oluşan program için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Talas Belediyesi'nin yaz boyunca farklı mahallelerde sürdüreceği etkinlik serisinin Bahçelievler ayağı, unutulmaz anlara sahne oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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