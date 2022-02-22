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Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı - Son Dakika

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

22.02.2022 11:05
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmaz açık artırma ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmaz açık artırma ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği önemli hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

02 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 3 daire, 4 villa parseli ile 3'ü eczane olmak üzere 4 dükkan açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İlanda yer alan sadece 1 konut parselinin satışı kapalı teklif usulüyle yapılacak. Toplamda satışa çıkarılan 12 parça taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir Talas'ta yeni ve önemli hizmet ile yatırımlara kaynak olacak. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek ihalelere katılımın yoğun olması bekleniyor.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

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Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Talas Belediyesi, Eczane, Talas, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı - Son Dakika
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