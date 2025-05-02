Talas'ta Kadın Girişimciler İçin Üretici Pazarı Açılıyor - Son Dakika
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Talas'ta Kadın Girişimciler İçin Üretici Pazarı Açılıyor

Talas\'ta Kadın Girişimciler İçin Üretici Pazarı Açılıyor

Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Mayıs ayının ilk hafta sonunda Harman Mahallesi Meydanı'nda el emeği ürünlerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

02.05.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Mayıs ayının ilk hafta sonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 4 Mayıs Pazar günü yine tezgah açıyor. Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara, bayram tatilinin son gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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