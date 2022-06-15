Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
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Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

15.06.2022 10:09
Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerine dair hazırlıklarını tamamladı.

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerine dair hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı yapılacak yer olarak Reşadiye Mahallesi eski stadyum belirlenirken, kurban kesimleri için de Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı kararlaştırıldı. Ayrıca satış alanı olarak belirlenen Reşadiye Kurban satış alanında da kesim yapılabilecek. Belirtilen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca hem satış hem de kesim yerlerinde hijyen ve temizlik kurallarına göre hareket edilmesi için tedbirler alınacak ve titizlikle takip edilecek.

Öte yandan Reşadiye Mahallesindeki satış yerleri için başvurular da başladı. Satış yerleri için son başvuru tarihi 22 Haziran Çarşamba günü olarak duyuruldu. Buradan yer tahsisinde bulunmak isteyenlerin Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler (0352) 437 00 54- Dahil: 5210 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

YORUMLAR
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Bergama'da kurban kesim yerlerine denetim Bergama'da kurban kesim yerlerine denetim Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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