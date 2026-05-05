Talas'ta Mayıs Ayı Meclis Toplantısı
05.05.2026 13:03  Güncelleme: 13:04
Talas Belediyesi, mayıs ayı olağan meclis toplantısını, ilçenin ihtiyaçlarına çözüm üreten önemli kararlarla tamamladı. Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Talas'ın yaşam kalitesini artırmaya yönelik kritik adımlar atıldı.

Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Komisyon raporlarının detaylı şekilde ele alındığı oturumda, özellikle altyapı, enerji ve sosyal donatı alanlarına yönelik kararlar dikkat çekti.

Mevlana Mahallesi'ne enerji takviyesi

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Mevlana Mahallesi'nin artan enerji ihtiyacına çözüm oldu. Bu kapsamda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi tarafından trafo yapılmasına yönelik hazırlanan komisyon raporu meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Kararla birlikte bölgede enerji altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Talas Millet Bahçesi yanına cami yapılacak

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Talas Millet Bahçesi çevresine yeni bir ibadethane kazandırılıyor. Hayırsever Aliye Kalpaklıoğlu tarafından yaptırılacak cami için belediye ile yapılacak protokolün imzalanması konusunda Başkan Yalçın'a yetki verildi. Bu adım, bölgenin sosyal ve kültürel dokusuna önemli katkı sağlayacak.

Asfalt çalışmalarına güçlü finansman

Talas'ın ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla asfalt çalışmalarında kullanılacak bitüm malzemesi için önemli bir finansman kararı da alındı. Meclis, Başkan Mustafa Yalçın'a 50 milyon liralık kredi kullanma yetkisi verdi. Bu kaynakla birlikte ilçe genelinde yol kalitesinin artırılması hedefleniyor.

"Her karar daha yaşanabilir bir Talas için"

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Mustafa Yalçın, alınan kararların Talas'ın geleceğine katkı sağlayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükselten, altyapıyı güçlendiren ve şehrimizi geleceğe hazırlayan her adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki meclis toplantısının 7 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirileceği belirtilerek oturum kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

