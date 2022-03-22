Talas'ta nevruza renkli kutlama - Son Dakika
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Talas'ta nevruza renkli kutlama

22.03.2022 12:16
Talas'ta nevruza renkli kutlama

Baharın müjdecisi Nevruz etkinlikleri, Talas'ta renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın müjdecisi Nevruz etkinlikleri, Talas'ta renkli görüntülere sahne oldu. Talas Belediyesi'nin, mehter takımı ve üstü açık gezi otobüsüyle düzenlediği Nevruz organizasyonu soğuk havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Talas Belediyesi'nin gezi otobüsüyle gerçekleştirdiği etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da marşlarıyla eşlik etti. İlk olarak Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmanlı Evi yanında mehter takımının mini konseriyle başlayan Nevruz etkinliği daha sonra ilçe genelinde düzenlenen konvoyla devam etti. Ayrıca etkinliğe katılan Vosvos Kayseri grubu da renkli görüntüler oluşturdu. Talas'ın cadde ve sokaklarında dolaşarak ilçe sakinlerine farklı bir Nevruz yaşatan mehteranlı kutlama ekibi, genç-yaşlı herkesin ilgi odağı oldu. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla kutlama alanına gelerek coşkuya ortak olurken bazı vatandaşlarda evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlarıyla eşlik etti.

Çocuklarını ve bayrağını alarak kutlamalara katılan vatandaşlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Talas'ın kültürel etkinliklerde daima önde olduğunu ifade eden vatandaşlar, böyle güzel bir etkinliği görünce soğuk havaya rağmen balkona çıktıklarını ve coşkuya katıldıklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Talas'ta nevruza renkli kutlama
Talas'ta nevruza renkli kutlama
Talas'ta nevruza renkli kutlama

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Talas Belediyesi, Mehter Takımı, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta nevruza renkli kutlama - Son Dakika


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