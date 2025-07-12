Talas'ta Sahaflar Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Talas'ta Sahaflar Çarşısı Açıldı

Talas\'ta Sahaflar Çarşısı Açıldı
12.07.2025 21:51  Güncelleme: 21:53
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Talas Belediyesi tarafından Yenidoğan mahallesinde yaptırılan Sahaflar Çarşısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim alanında yaptıkları projeleri anlattı ve sahafların bir arada olmasının önemine vurgu yaptı. Açılışta katılımcılara kitap hediye edildi.

Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Sahaflar Çarşısı törenle hizmete açıldı.

Talas Belediyesi tarafından Yenidoğan mahallesinde yaptırılan Sahaflar Çarşısı'nın açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldikleri günden bu yana eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de 4 tane olan 7/24 Kütüphane'nin bir tanesinin Talas'ta bulunduğunu kaydeden Başkan Yalçın; "Göreve başladığımız günden bu tarafa ilk yaptığımız iş 7/24 Kütüphane açılışı oldu. İki üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri daha çok Talas'ta barınıyor. O nedenle çok yakın mesafede çok büyük potansiyeli olan öğrenci yurtlarına Talas'ta rastlamak mümkün. Bu nedenle biz de aynı anda 400 öğrencinin çalışacağı 7/24 kütüphaneyi yaptık. Türkiye'de 7/24 çalışan 4 tane kütüphane var, birisi de Talas'ta. Daha sonra cami altlarını kütüphane yaptık. Dedik ki; 'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 apartmana 100 kütüphane'. 63.'yü de tamamladık ve teslim ettik. Pandemide bin tane tablet dağıttık, 6 yılda 12 okul yaptık. Çok şükür eğitim ve öğretime devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sahaflar Çarşısı'na katılanlara teşekkürlerini de ileten Başkan Yalçın; "Bugün Talas Sahaflar Çarşısı' açıyoruz. Tabi sahaflar kendi dükkanlarında işlerini yapıyorlardı ama, burada da bir arada olsunlar istedik. Buraya katılan sahaf kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise; "Sahaflar Çarşısı bizi ziyadesiyle mutlu etti. Yazarlarla içli dışlı olan bir ilçede görev yapmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. İnşallah biz de halkımıza katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Sahaflar Çarşısı'nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sahaflar Çarşısı Kaymakam Memiş, Başkan Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan ve davetliler tarafından kesilen kurdele ile açıldı. Programda ayrıca katılımcılara kitap hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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