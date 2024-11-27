Talas'ta 'Sıfır Atık' Projesi Kapsamında Giysi Kumbaraları Yenilendi - Son Dakika
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Talas'ta 'Sıfır Atık' Projesi Kapsamında Giysi Kumbaraları Yenilendi

Talas\'ta \'Sıfır Atık\' Projesi Kapsamında Giysi Kumbaraları Yenilendi

Talas Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde ilçe genelinde bulunan giysi ve oyuncak kumbaralarını yenileyerek önemli çalışmalarını tanıttı. Kumbaralarla geri dönüşüm ve ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

27.11.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
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Talas Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçe geneline konulan tekstil atığı, kıyafet ve oyuncak kumbaraları yenilendi. İlçe genelinde 150 adet bulunan kumbaraların yüzeyine Talas Belediyesi'nin önemli çalışmaları giydirildi.

Başta kıyafet olmak üzere kullanılmayan eşya ve oyuncakların toplanarak yeniden kullanılmasının amaçladığı atık eşya kumbaraları yeni yüzüne kavuştu. Geri dönüşüm ve ekonomik katkı sağlamak amacıyla ilçe geneline yerleştirilen kumbaraların yüzeyine Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, Çanakkale'den Cumhuriyeti 100. Yıl Müzesi, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Talas Sanat Galerisi gibi önemli çalışmaların görselleri giydirildi.

Bir yüzünde Talas Belediyesinin faaliyetlerinin yer aldığı giysi kumbaralarının ön yüzünde ise yanıcı madde, ıslak kıyafet, pet şişe, cam şişe, kağıt-karton, pil, çöp ve elektronik eşyaların atılmaması uyarısı yer alırken; ayakkabı, çanta, kazak, tişört, oyuncak, mont, battaniye ve spor malzemeleri gibi eşyaların konulması isteniyor.

Geri dönüşüme katılmaya çağrı

Konuyla ilgili kısar bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, atık eşya kumbaralarıyla sürdürülebilir geri dönüşüm uygulaması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız da evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri, oyuncakları, ayakkabıları çöpe atmak yerine evlerinin yakınındaki giysi kumbaralarına bırakarak ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçebilirler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta 'Sıfır Atık' Projesi Kapsamında Giysi Kumbaraları Yenilendi - Son Dakika

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