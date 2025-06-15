Talas\'ta Yatırım Fırsatı: Villa ve Daire İhalesi 19 Haziran\'da!

Yatırım yapmak isteyenler için geri sayımda sona yaklaşıldı.

Talas Belediyesi, Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplam 31 adet villa parseli ile Mevlana ve Harman mahallelerinde 2 daireyi 19 Haziran'da düzenlenecek ihaleyle satışa sunuyor. Üstelik 36 aya varan taksit imkanıyla. Ali Dağı manzaralı villa parselleri ve merkeze yakın dairelerle Talas'ta hem oturum hem yatırım fırsatı bir arada sunuluyor. İlk olarak Akçakaya Mahallesi'nde belediyeye ait 5 villa parseli, ardından Endürlük Mahallesi'nde 26 villa parseli satışa çıkarılacak. İhalelerin devamında Mevlana ve Harman mahallelerindeki 2 dairenin satışı gerçekleşecek. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin yeni yatırımlarında kullanılacak. İhaleler, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi ve ihale şartnameleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunun 2420, 2421 ve 2422 dahili hatları aranabilir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler sayılı saatler kala başvurularını yapabilir. - KAYSERİ