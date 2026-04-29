Talas, uluslararası projelerle dünyaya açılıyor - Son Dakika
Talas, uluslararası projelerle dünyaya açılıyor

Talas, uluslararası projelerle dünyaya açılıyor
29.04.2026 10:35
Talas Belediyesi; eğitimden kültüre uzanan vizyoner yaklaşımıyla uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Talas Belediyesi; eğitimden kültüre uzanan vizyoner yaklaşımıyla uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği destekli Erasmus projesi kapsamında, yeşil enerji, kültürel gelişim ve dil alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çekya Cumhuriyeti'nden gelen öğrenci ve öğretmenler Talas'ta ağırlandı.

Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında, 24 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu ile Proje Koordinatörü Bekir Aydemir, Talas Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette proje süreci değerlendirilirken, Talas'ın kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkında da bilgi paylaşıldı. Gençlerin Talas'a olan ilgisi ise dikkat çekti. Daha önce Talas'ın tarihi ve turistik değerlerini internet üzerinden inceleyen öğrenciler, bu zenginliği yerinde görmek istediklerini ifade etti. Özellikle Osmanlı döneminden izler taşıyan sokaklar, kültürel miras alanları ve doğal güzellikler misafirlerin beğenisini kazandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi;

"Eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan, kültürle, çevre bilinciyle ve değerlerle bütünleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erasmus projeleri sayesinde farklı ülkelerden gençleri Talas'ımızda ağırlamak, hem kültürler arası etkileşimi artırıyor hem de şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliği dünyaya tanıtma imkanı sunuyor. Gençlerimizin Talas'ı görmeyi özellikle tercih etmesi bizler için ayrıca gurur verici."

Başkan Yalçın, sözlerinin devamında bu tür uluslararası projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Talas'ımızı dünyaya açan, gençlerimizin ufkunu genişleten her projeyi önemsiyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerimize teşekkür ediyor, Talas'ımıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın tarafından misafir öğrencilere, Talas'ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtan çeşitli hediyeler takdim edildi.

Talas Belediyesi, bu tür uluslararası buluşmalarla hem şehrin tanıtımına katkı sunmayı hem de genç nesiller arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas, uluslararası projelerle dünyaya açılıyor - Son Dakika

