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Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi - Son Dakika

Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

20.02.2022 13:18
Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Talas'ta yaşayan bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı bir başvuru ile ilçede karşılaştığı başarılı belediyecilik uygulamalarının başka il ve ilçelere örnek gösterilmesini ve Talas'a inceleme gezisi düzenlenmesini önerdi.

Talas'ta yaşayan bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı bir başvuru ile ilçede karşılaştığı başarılı belediyecilik uygulamalarının başka il ve ilçelere örnek gösterilmesini ve Talas'a inceleme gezisi düzenlenmesini önerdi.

Ankara'da çalıştığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından emekli olduktan sonra Talas'taki evine taşınan vatandaş, adeta şok yaşadığını ifade ederek, "Talas'a sık gelememiştim. Hele hele Covid-19 başlangıcından itibaren hiç gelemedim. Ancak geldiğim tarihten itibaren şok olmuş durumdayım. Bölünmüş yolları, refüjleri, yaya kaldırımları, engelliler için yapılan yollar, yaya geçitleri ve yaya kaldırımlarının kenarlarında ayrılmış otoparkları, kafeleri, lokantaları, ahşap ve sacdan yapılmış minik çöp kutuları ne bileyim parklarda köpek gezdirenlerin yapması gerekenleri gösteren yazılı talimatları ve daha neler neler. Harika dizayn edilmiş bir şehirle karşılaştım." şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

"MÜKEMMEL HİZMETLER"

Yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ve ekibine teşekkür eden vatandaş, Talas'ın başka il ve ilçeler tarafından gezip görülmesi gereken bir yer olduğuna dikkat çekerek, "Bütün caddeler her gün süpürülmektedir ve hazan vaktinde bile cadde ve sokaklar pırıl pırıl tutulmuştur. Kış geldi, kar yağdı ayrı bir güzellik oldu ama o da ayrı hizmet gerektirir. Bu konuyla ilgili de görünür hiçbir hata yapılmamış, yollar ve kaldırımlar zamanında tuzlanmış ve temizlenmiştir. Bu hizmetler de mükemmel şekilde yapılmıştır. Evim cadde üzerinde olması nedeniyle yapılan bu hizmetleri her gün görebilmekteyim. Bütün bu nedenlerden dolayı bu hizmetleri yaptıran ve yapan tüm insanlara, öncelikle Talas Belediye Başkanına daha sonra diğer ilgili tüm belediye birimlerine şükranlarımı arz ediyorum. Sizden istirhamım başka iller ve ilçelere örnek olması açısından gelip gezmelerini ve incelemelerini sağlamanızdır" diye sözlerini tamamlıyor. - KAYSERİ

Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Emekli, Ankara, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi - Son Dakika


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