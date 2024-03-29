Tamer Karadağlı, Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığından şikayet etti
Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığı "rezalet" diye tanımlayan Karadağlı, 'Belediye bunu görmüyor mu?' diye sordu
ABB Başkanı Muhittin Böcek ise Karadağlı'ya, "Rezalet dediği bina bakanlığın" yanıtını verdi
ANTALYA - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek 'Belediye bunu görmüyor mu?" diye paylaşımda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Rezalet dediği bina bakanlığın" cevabını verdi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı "rezalet" diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, 'İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Muhittin Böcek: "Rezalet dediği bina bakanlığın"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsızlığından şikayet eden açıklamalarına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek'ten cevap geldi. Başkan Böcek söz konusu binanın belediyeye değil Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek, "Seçime 2 gün kala birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya' ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi" dedi.
Başkan Böcek, Karadağlı'nın bakımsızlıktan şikayet ettiği ve "rezalet" diye tanımladığı binanın bakım, onarım, tamirat ve işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu söyledi.
"Birilerini seçim telaşı sarmış"
"Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış" diyen Başkan Böcek, şunları söyledi: "Genel Müdürleri Tamer Karadağlı'yı siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne açık çağrı yapıyorum. Belediye'nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi".
"Antalya Şehir Tiyatroları'nın salonlarını gezsin"
Tamer Karadağlı'nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü bir devlet memuru olarak, seçim yasaklarının başladığı bir dönemde suç işlediğini ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çamur atmaya çalıştığını öne süren Başkan Böcek, "Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya' ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir" diye konuştu.
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