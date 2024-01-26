Tamire giden yolcu otobüsünde yangın çıktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Olay, Kapaklı - Çerkezköy istikametinde D567 karayolu üzeri benzinlik karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy'e tamire giden bir seyahat firmasına ait Setra marka otobüs, turbo yağı deposundan çıkan dumanlar sonrası alev içerisinde kaldı.
Yangın kontrol altına alındı
Otobüsün motor kısmından yükselen dumanları gören şoför, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Son Dakika › Yerel › Tamire giden yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika