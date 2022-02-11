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Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu - Son Dakika

Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu

11.02.2022 11:19
Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu

Van'da yaklaşık 10 yıl önce düştüğü tandırdan saç derisi yanan Kadir Egemen, saç ekim uzmanı Dr. Kinyas Düşünmez'in uygulamasının ardından yeni saçlarına kavuştu.

Van'da yaklaşık 10 yıl önce düştüğü tandırdan saç derisi yanan Kadir Egemen, saç ekim uzmanı Dr. Kinyas Düşünmez'in uygulamasının ardından yeni saçlarına kavuştu.

Van'da yaşayan Kadir Egemen, yaklaşık 10 yıl önce oyun oynadığı sırada tandıra düşüp saç derisi yanmıştı. Saçlı deride 3. derece yanık olan Kadir Egemen'e, Dr. Kinyas Düşünmez ve ekibi tarafından DHI kalem tekniğiyle 3 seans şeklinde saç ekimi uygulandı. Yapılan uygulamanın ardından Kadir Egemen, eski saçlarına yakın bir saça sahip oldu.

Aynalara küskünlüğü sona erdi

Önceden aynalara küstüğünü, şapkasız asla toplum içine karışmadığını belirten Egemen, saç ekiminden önce birkaç kere evlilik düşündüğünü ama görüştüğü kadınların saçını gördükten sonra evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bu yüzden psikolojik sorunlarının başladığını aktaran Egemen, Dr. Kinyas bey ile görüştükten sonra kendisinin DHI kalem tekniğiyle bu operasyonu gerçekleştirebileceğini söylediğinde mutluluktan ağladığını ifade etti. Uygulamanın ardından hem psikolojim düzeldiğini hem de sosyal hayatının yeniden oluştuğunu söyleyen Egemen, Dr. Kinyas Düşünmez ve ekibine teşekkür etti.

İlk ekimde ense bölgesinden alınan köklerin kalem tekniğiyle yanık bölgeye nakledildiğini aktaran Dr. Kinyas Düşünmez, 2. seansın ilk ekimden 2 hafta sonra yine aynı şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. 1 yılın sonunda güzel bir saç yoğunluğu oluştuğunu, boşluk alanların kapandığını dile getiren Dr. Kinyas Düşünmez, 1. yılın sonunda bir sıklaştırma ekimi daha yaptıklarını ve şu an ki saçlarına kavuştuğunu bildirdi. - İSTANBUL

Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu
Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu
Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu

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Evlilik, oyunlar, Ekim, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tandıra düşüp saçını kaybetmişti, Dr. Kinyas yeni saçlarına kavuşturdu - Son Dakika


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