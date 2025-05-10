Tanfer'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika
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Yerel

Tanfer'den Anneler Günü mesajı

Tanfer\'den Anneler Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10.05.2025 12:34
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tanfer mesajında, "Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, tükenmez kaynağıdır" dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, "Bir insanın en derinine işleyen nakıştır, annelerimiz seslenişlerin en güzelidir. Seslenme imkanımız olmadığında yüreğimizde attığımız çığlığın sakinleştiricisidir. Ruhumuzun derinliklerinde bulduğumuz huzurdur. Hiçbir hediye anne sevgisinin üzerinde değildir. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır" dedi.

Evladını dünyaya getirmenin, onu sevgi ve şefkatle kucağına almanın, güzel ahlak ve terbiye ile yetiştirmenin, anneliğin kerameti olduğunu vurgulayan Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi "Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını evlatlarına adayan her anımızda yanımızda olan ve hakkı hiç ödenemeyecek olan annelerimizin bu özel gününü kutluyorum. Anne bir gülümsemeyle büyüyen bir dünyadır. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru ve yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Peygamber Efendimiz, "Cennet, Anaların Ayakları Altındadır." Hadis-i Şerifi ile cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış ve böylelikle de yüce dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir.

Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz.

Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerimizin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri hürmetle anıyor, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum.

Erzurum Kent Konseyi olarak, Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Saygı ve sevginin en yücesini hak eden, vefanın, cefanın, fedakarlık ve adanmışlığın timsali, cennet parçası analarımızın Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutluyor, ahiret yurdundaki annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Anne duasının üzerimizden eksik olmaması temennisinde bulunuyorum. Bu günün özelinde annelerimize Sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Bu vesileyle, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tanfer'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

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