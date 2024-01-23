Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin (31), Samsun'un Vezirköprü içesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin için önce görev yaptığı Kırklareli 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Daha sonra memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilen Bilgin'in cenazesi, Kületek Mahallesi'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN