Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi

08.04.2022 00:16
Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz hafta, toplu iş sözleşmesinde mutabakat sağlanamadığı için grev kararı alan Belediye İş Sendikası çalışanlarına müjdeli haber geldi.

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz hafta, toplu iş sözleşmesinde mutabakat sağlanamadığı için grev kararı alan Belediye İş Sendikası çalışanlarına müjdeli haber geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun makamında bir araya gelen taraflar, Başkan Çerçioğlu'nun arabuluculuğunda anlaştı.

Çalışanlar adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve çalışanların sesine kulak veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden Belediye İŞ Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Varılan mutabakat sonucu çalışanlarımıza erken bayram yaptıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mart ayının son haftasında toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varamadıkları için Kuşadası Belediyesi'nde grev kararı aldıklarını belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, bugün akşam saatlerinde yapılan toplantı ile bu sorunun çözüldüğünü belirtti.

"Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçoğlu'na teşekkür ediyoruz"

Türkiye'nin ve Aydın'ın dünyaya açılan kapısı konumundaki Kuşadası'nda grev yapmanın hiç tarafı olmadıklarını ve turizm sezonu öncesi önemli bir sıkıntının sona erdiğini kaydeden Sendika Başkanı Hidayet Yaman, "Bugün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun makamında, Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ile bir araya geldik. Her iki tarafın konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Çerçioğlu'nun da arabuluculuğunda ortak noktada buluştuk. Mutabakat sağlanarak, her iki taraf da görüşmeden mutlu ve memnun ayrıldı. Pazartesi günü saat 18: 00'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Çerçioğlu'nun katılımı ile imza töreni yapılacak. Ardında yine Büyükşehir tarafından verilen iftarda çalışanlar aileleri ile birlikte Belediye Yöneticileri ile birlikte iftar yapacak. Sorunun krize dönüşmeden çözülmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yaman ayrıca, yapılacak ek protokol ile kadrolu 140 işçiye de maaşlarda ortalama 1000'er TL iyileştirme yapılacağını da müjdeledi. - AYDIN

Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi

YORUMLAR
500
Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da devrilen otomobildeki çift yaralandı Aydın'da devrilen otomobildeki çift yaralandı

Belediye İş Sendikası, Kuşadası, Aydın, Grev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:43 Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 00:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Taraflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun makamında bir araya geldi, kriz sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement