Tarhun Bitkisi İçin Yeni Tesis

21.08.2025 09:45
Bayburt'ta tarhun bitkisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan tesis incelendi.

Bayburt'un önemli yöresel ürünlerinden olan tarhun bitkisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Tarhun Kurutma Tesisi ve üretim alanlarında incelemeler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Diler Atayeter üreticilerle bir araya gelerek, tesisi ve üretim sahalarını gezdi.

Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünde kurulan Tarhun Kurutma Tesisini ve Yedigözeler köyündeki tarhun üretim alanlarında incelemelerde bulunan Köse, üreticilerden tesisin işleyişi ve üretim süreçleri hakkında bilgiler aldı. Tesisin, tarhun bitkisinin işlenerek katma değerinin artırılması ve pazarlamasının kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Üreticilerle yapılan istişarelerde, tesisin tarhun üreticilerine sağladığı katkılar ve geleceğe yönelik planlar ele alındı. Bölgenin önemli değerlerinden olan tarhunun, modern yöntemlerle işlenerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenirken, bu tür projelerin yöresel ürünlerin tanıtımına da destek olduğu belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

