Tarih konuşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Tarih konuşmaları devam ediyor

25.02.2022 14:53
Tarih konuşmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 18'incisi, "Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının Önemi" söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 18'incisi, "Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının Önemi" söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor. Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 18'incisi de koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. "Milli Mücadele ve İnönü Savaşlarının Önemi" başlıklı Tarih Konuşmaları'nın moderatörü Prof. Dr. Kemal Yakut, konuğu ise Prof. Dr. Mesut Uyar oldu.

Prof. Dr. Uyar, "İnönü Muharebeleri askeri tarihin konusudur. Fakat sosyal hayata, siyasete, topluma, kültüre birçok etkisi olmuştur. Bu muharebelerin önemini gözden kaçırmamak gerekir. Yunanistan, Batı Anadolu'yu kendi topraklarına katmak istiyordu ve savaşa başvurdu. Eğer Türk halkı ve TBMM, Yunan işgaline karşı direnmese, Yunanlılar İzmir ve bölgeleri işgal ettiğinde teslim olsaydı, bir savaş olmayacaktı. Yunanlılar, İzmir'e çıktıklarında hedeflerine ulaşacaklarını da düşünüyorlardı. Çünkü Fransızlar ve İngilizler Güney Anadolu'yu, İtalyan'lar Antalya bölgesini işgal ediyordu. Doğuda ise Ermeni orduları ciddi bir kesimi işgal etmişti. Yunanların hesabı, 'Tek başımıza Türkleri yenme şansımız yok fakat tarihimizde ilk defa bir sürü müttefikimiz var, kazanma şansımız çok büyük' diye düşündüler. Fakat İzmir'in işgalini başarınca, hedef yükselttiler. Fakat içerilere girince karşılarına çıkan direniş onları zorladı" diye konuştu.

"Direniş örgütlerini bir araya getirilerek düzenli ordu kuruldu"

Uyar konuşmasının devamında Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi vererek, "Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Türkiye'nin farklı yerlerinde işgallere karşı direniş hareketini başlattılar. Mustafa Kemal'in büyüklüğü, her şeyi ilk yapan kişi olması değildir. Anadolu'ya gelip farklı direniş gruplarını, tek bir emir-komuta zinciri altında birleştirerek Kurtuluş Savaşı'nı koordineli ve ortak bir hedef doğrultusunda harekete geçirmesidir. Çünkü İzmir'de de Hatay'da da bir direniş vardı. Mustafa Kemal, önce kongreler ile ardından TBMM'yi kurarak işgale karşı direnişi tek bir emir-komutada topladı. Mustafa Kemal iyi bir askerdi ve eldeki imkanlar ile bu savaşın kazanılamayacağını biliyordu. Yapması gerekenin düzenli bir ordu kurularak tüm direniş örgütlerini bir araya getirmek olduğuna karar verdi ve bunu başardı" sözlerini kullandı.

Tarih Konuşmaları, yayınlanan tüm bölümleri ile Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube hesabı "tepebasibld" kanalından izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR

Tarih konuşmaları devam ediyor

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Tepebaşı, İşgal, İzmir, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarih konuşmaları devam ediyor - Son Dakika


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