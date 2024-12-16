Tarih ve Doğanın Dönüşümü: \'Tekerrür\' Sergisi Açıldı

Yerel

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sefaköy Galeri Küp, tarih ve doğa arasındaki ilişkiyi konu edinen "Tekerrür" adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide; sulu boya, kuru pastel, akrilik ve dijital çizim tekniğiyle oluşturulmuş 39 eser yer alıyor.

İlk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan Ezgi Karaoğlan, "Sergim tarihin ve yaşamın tekerrürünü anlatıyor. Resimlerimde konular farklı, bazılarında mitolojik hikayeler var. Bazılarında ise oyun yazarlarının yazmış olduğu oyun hikayelerinden esinlenerek tasarladığım karakterler var. Ancak genel tema geçmişle gelecek arasındaki bağlantı. Burada yer alan eserler iki yıllık bir süreçte oluştu. İlk kişisel sergimi açmamda destek olan Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

12 Ocak'a kadar ziyarete açık

İzleyicileri, geçmişte yaşananların tekrar eden yankılarını ve bu döngünün geleceğe olan etkilerini anlamaya davet eden sergi, 12 Ocak tarihine kadar Sefaköy Galeri Küp'te sanatseverleri bekliyor. - İSTANBUL