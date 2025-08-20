Tarihi Jandarma Karakolu Restore Edilecek

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Balkaynak köyünde bulunan tarihi jandarma karakolunda incelemelerde bulunarak, yapının restore edilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasının planlandığını belirtti.
Balkaynak Köyü girişinde yer alan ve geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan tarihi yapıyı inceleyen Vali Eldivan, binanın mevcut durumu hakkında bilgi alarak, karakolun yeniden restore edilebilmesine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Atıl durumdaki yapının ilerleyen dönemlerde yenilerek, kullanılması planlanıyor. - BAYBURT
