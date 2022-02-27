Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler - Son Dakika
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Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler

27.02.2022 14:18

- Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi su sarnıçlarının üzerine yazılan yazılar 'bu kadarına da pes' dedirtti.

- Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi su sarnıçlarının üzerine yazılan yazılar 'bu kadarına da pes' dedirtti. Yolların bozuk olmasını protesto edenler tarihi su sarnıçlarını protesto aracı olarak kullandı.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rodos fethi öncesinde Mimar Sinan tarafından askerlerin geçeceği güzergaha su ihtiyaçları giderilmesi amacıyla yapılan tarihi su sarnıçlarının üzerine yazılan yazılar 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kızılağaç mahallesinde bulunan tarihi su sarnıcına kişi veya kişilerce yolların bozuk olmasını protesto etmek amacıyla yolları yapın artık yazısı yazıldı. Tarihi yapının üzerine yazılan yazıları gören vatandaşları çileden çıkardı.

"Değerlerimizi koruyalım"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeden geçerken tarihi su sarnıcının üzerine yazılan yazıları görünce su sarnıcının eski haline getirilmesi için talimat verdi. Destek hizmetleri tarafından hızlı bir şeklide tarihi su sarnıcının bakım onarım ve boyama çalışması başlatıldı. "Eylemleri anlarım ama değerlerimizin üzerine yazılan yazılara anlayış göstermem diyerek" diyen Başkan Aras, "Yapılan protestoları anlarım, vatandaş dile getirmek istediklerini pankartlara yazarak eylem yaparak, oturma eylemi yaparak, alkışlı eylemi yaparak, basın açıklaması yaparak değişik eylem yöntemlerine başvururlar. Biz protesto yada eylemlere karşı değiliz, halk farklı yöntemlerle sesini duyurmaya çalışır. Ama tarihi bir su sarnıcının üzerine yazılan yazılara anlayış göstermem. Çünkü bu tarih bizim değerimiz, değerlerimizin üzerine haklıda olunsa, haksız da olunsa yazı yazılması kabul edilir bir şey değildir. Bu manzara karşısında çok üzüldüm. Biz değerlerimizi korumak için elimizden gelen tüm çabayı gösterirken Bodrum'daki tüm tarihi yapıları korumak, tadilatını yapmak ve bir sonraki neslimize aktarmak için canla başla çalışıyoruz. Kendini bilmez birkaç kişi tarihi değerlerimizin üzerine yazı yazması çok çirkin bir harekettir" dedi.

Bozuk yollar için eylem yapılmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol sonrası bölgede kanalizasyon çalışması start almıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihale edilen Torba, Kızılağaç, Çiftlik, İçmeler kanalizasyon hatları projesi kapsamında alt yapı çalışması nedeniyle Kızılağaç yolunda çalışma başlatılmıştı. Alt yapı çalışmasının bitmesine rağmen ihaleyi alan asfalt firması bir türlü yolları asfaltlamaması nedeniyle bozuk yollar vatandaşı çileden çıkarmış ve defalarca eylem yapılmıştı. Bodrum Belediyesi bu durum karşısında kendi imkanlarıyla yolları düzenlemeye başlamıştı. Yaklaşık 6 aydır bozuk olan yollar için henüz asfaltlama çalışması başlamadığı da öğrenildi. Bodrum Belediyesi bu durum karşısında vatandaşların yol çilesine çare bulmaya çalışıyor.

Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler
Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler
Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler

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Kızılağaç, Bodrum, Muğla, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi su sarnıcını eylem duvarına çevirdiler - Son Dakika


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