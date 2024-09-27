Tarihi Yenişehir Panayırı İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Tarihi Yenişehir Panayırı İçin Geri Sayım Başladı

Tarihi Yenişehir Panayırı İçin Geri Sayım Başladı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in seçim vaadi olarak duyurduğu Tarihi Yenişehir Panayırı, 29 Eylül’de başlayacak ve 3 Ekim’e kadar sürecek. 40 yıl aradan sonra düzenlenecek panayırda alışveriş stantları, giyim, hediyelik eşyalar ve lunapark yer alacak.

27.09.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan Tarihi Yenişehir Panayırı için geri sayım başladı. 29 Eylül'de kurulacak panayır, 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Yenişehir'de en son 40 yıl önce kurulan Tarihi Yenişehir Panayırı bu yıl yeniden kuruluyor. Seçimden önce Belediye Başkanı Ercan Özel'in vaatleri arasında yer alan Tarihi Yenişehir Panayırı'nın kurulmasına günler kaldı. 29 Eylül tarihinde başlayacak olan panayır, 3 Ekim'de sona erecek. Alışveriş stantları, üreticilerin ve kooperatiflerin stantları, giyim stantları ve hediyelik eşya stantlarının yer alacağı panayırda lunapark da olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir'de panayır en son 1984 yılında düzenlenmiş. O günden bu yana ne yazık ki panayır ilçemize gelmemiş. Oysa panayır kültürü Yenişehir'den doğmuştur. Osmanlı Cihan İmparotorluğu'na 26 yıl baş şehirlik yapan Yenişehir'de panayır da ilk defa burada kurulmuştu. Seçim çalışmaları sırasında gördük ki Yenişehir halkı panayır kültürünü ilçemizde tekrar görmek istiyor" dedi.

Seçimin hemen ardından çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Özel, "40 yıl sonra Yenişehir'de panayır kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Panayırımızda alışveriş standları, giyim ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra üreticilerimizin el emeklerinin de görücüye çıkacağı yöresel ürünler stantları yer alacak. Ayrıca lunaparkta da vatandaşlarımız doyasıya eğlenebilecek. Değerli hemşehrilerimi Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki Tarihi Yenişehir Panayırı'na bekliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Yenişehir Panayırı İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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