Tarım Araçları İçin Trafik Güvenliği Eğitimi

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Bozdoğan Ziraat Odası iş birliğiyle traktör sürücülerine yönelik önemli bir trafik güvenliği çalışması gerçekleştirildi.

İlçede tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, traktörlere takılmak üzere reflektörler ücretsiz olarak dağıtıldı. Yetkililer, reflektörlerin özellikle gece ve düşük görüş mesafesinde sürücülerin fark edilmesini sağlayarak can güvenliğini artıracağını vurguladı. Kaymakam Polat, yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu tür çalışmalarla hem trafik kazalarının önlenmesini hem de bilinçli tarım aracı kullanımını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dağıtım sonrası jandarma ve emniyet ekipleri, çiftçilere traktör kullanımı ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı. - AYDIN