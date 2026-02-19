Tarım İşçileri Yevmiye İhtilafı - Son Dakika
Tarım İşçileri Yevmiye İhtilafı

19.02.2026 11:13
Mersin ve Adana'da tarım işçileri yevmiyesinde yapılan indirim, işçilerin tepkisini topladı.

(MERSİN) - Mersin ve Adana bölgesinde tarım işçilerinin bu yılki yevmiyelerinin 1.500 lira olması konusunda geçen aralık ayında uzlaşma sağlanmıştı. Ancak yevmiyeler, bölgedeki ziraat odaları tarafından 14 Şubat'ta 1.385 lira olarak belirlendi. Güvencesiz İşçiler Derneği Başkanı Nurettin Özdemir, "Protokol hükümlerinin geriye dönük uygulanması, ücretlerin eksik ödenmesi ya da kazanılmış hakların ihlal edilmesi halinde doğacak tüm sonuçların sorumluluğu bu karara imza atanlara aittir. Bizler, kazanılmış hakların ve mevcut protokol hükümlerinin arkasındayız. Daha düşük ücret dayatmasını kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Mersin ve Adana yöresinde tarım işçileri, geçen yıl ekim ayında, yevmiyelerin artırılması için 9 gün iş bırakma eylemi yaptı. O süreçte Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin girişimiyle işçiler, ihracatçılar ve ziraat odaları yevmiyelerin 2026 yılının ilk 8 ayında 1.500 lira olması konusunda uzlaşma sağladı.

Binlerce tarım işçisi, 2026'da 1.500 TL yevmiye alacakları düşüncesiyle tarla ve bahçelerde çalışmaya başladı ancak Ziraat Odaları 14 Şubat tarihinde yeni bir protokol yaparak işçi yevmiyelerini 1.385 liraya düşürdü.

Güvencesiz İşçiler Derneği Başkanı Nurettin Özdemir, Ziraat Odalarının kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Tarafların özgür iradesiyle 14 Şubat 2026 tarihinde imza altına alınan protokol açık ve bağlayıcı hükümler içermektedir. Daha önce AKİB tarafından onaylanan ve 1.500 lira olarak uygulanan günlük yevmiye, tarafların mutabakatı ve atılan imzalar ile yürürlüğe girmiş ve fiilen uygulanmıştır. Ancak sonrasında yevmiyelerin 1.385 liraya düşürüldüğü tarafımızca öğrenilmiştir. Bu indirime ilişkin protokolde imzası bulunanların Adana Ziraat Odaları başkanları olduğu açıktır."

"Hem siyasi hem de hukuki tüm haklarımızı kullanacağız"

Söz konusu imzayı atan şahıslar alınan bu kararın hem hukuki hem de idari sorumluluğunu taşımaktadır. Kazanılmış hak niteliği taşıyan ve fiilen uygulanmış olan 1.500 lira yevmiyenin geriye çekilmesi kabul edilemez bir hak kaybıdır. Bu nedenle atılan imzaların derhal geri çekilmesi ve eski protokol hükümlerine eksiksiz uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde işçilerin emeğini ve alın terini korumak adına hem siyasi hem de hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı, gerekli başvuruların ve girişimlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.

"Bizler, kazanılmış hakların ve mevcut protokol hükümlerinin arkasındayız"

İşçilerin hakkının hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade edilmeyecektir. Protokol hükümlerinin geriye dönük uygulanması, ücretlerin eksik ödenmesi ya da kazanılmış hakların ihlal edilmesi halinde doğacak tüm sonuçların sorumluluğu bu karara imza atanlara aittir. Bizler, kazanılmış hakların ve mevcut protokol hükümlerinin arkasındayız. Daha düşük ücret dayatmasını kesinlikle kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

