Üye Girişi
Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi

25.11.2021 11:58
Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, tarım işçilerinin oluşturduğu çadır kentlerde yaşayan kadınları, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirdi ve hijyen kiti dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, tarım işçilerinin oluşturduğu çadır kentlerde yaşayan kadınları, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirdi ve hijyen kiti dağıttı.

"Şiddete maruz kaldığınız anda tüm Adana yanınızda" sloganı ile yola çıkan Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hayata Destek Derneği ve Derman ekipleri ile birlikte tarım işçisi kadınları ziyaret ederek, kadına karşı şiddet ve şiddet türleri hakkında bilgilendirip hijyen kiti dağıttı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Çaputçu, Köylüoğlu ve Mürseloğlu mahallelerindeki çadır kentlerde yaşayan kadınlarla bir araya gelen ekipler, şiddete maruz kalındığı anda kadınların ne yapmaları ve nerelere başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden gelen avukatlar ise kadınlara hukuki haklarını hatırlatarak, gereksinim halinde bu konuda destek vereceklerini belirtti. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı sosyologları eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli hemşireler vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümünü gerçekleştirdi.

Derman ekipleri tarafından da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajlar yazılı broşürler ve hijyen kitleri dağıtıldı.

Şiddete maruz kalındığında ya da güvende hissedilmediği durumlarda ulaşılabilecek kurum ve telefon numaraları:

112 Acil Çağrı Merkezi ( Polis, Jandarma, Sağlık-Ambulans)

Alo 183: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Destek Hattı - WhatsApp: 0501 183 01 83

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0212 656 96 96, 0549 656 96 96

Adana ŞÖNİM ( Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi): 0322 247 08 35, 0322 239 99 59

Adana Büyükşehir Belediyesi: Alo 153

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi: 0530 666 96 53 ( Saat: 08.00 - 17.00 arası)

Adana Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi: 0322 455 39 69

(Saat: 08.00 - 17.00 arası)

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü: 0539 577 47 97, 0539 577 47 87

Seyhan Belediyesi: 0322 432 74 74 - ADANA

Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi
Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi
Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Barosu, Adana, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim 12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Kur krizi karşısında can yeleği etkisi yaratabilir ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Kur krizi karşısında can yeleği etkisi yaratabilir         
12:57
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım işçisi kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement