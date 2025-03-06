Tarım Lisesi ve Özel Eğitim İş Birliği

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Tarım lisesi öğrencileri, özel eğitim öğrencileriyle mantar hasadı yaptı

100 metrekarelik alanda 500 kilogram mantar

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun mantar üretim alanında Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen özel öğrencilerle birlikte mantar hasadı yaptı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım eğitimi veren Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine uygulamalı tarım deneyimi sunmaya devam ediyor. Okulun mantar üretim alanında düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen özel öğrencilerle birlikte mantar hasadı yaptı. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, yaklaşık 40 gün önce ekilen mantarların bugün öğrenciler tarafından toplanmaya başlandığını belirterek, bu tür tarımsal faaliyetlerin öğrencilere önemli kazanımlar sunduğunu ifade etti. Öztürk, "Bugün burada, Mustafa Kemal Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle birlikte mantar hasadı gerçekleştirdik. 40 gün önce ekilen mantarlarımızın artık hasat zamanı geldi. Bu mantarların okul aile birliği aracılığıyla satışını da sağlayarak okula ek gelir kazandıracağız. Eğitimle üretimi bir araya getiren bu süreç, öğrencilerimizin hem mesleki gelişimi hem de sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla etkinlik düzenleyeceğiz. Okulumuzun kapasitesi arttıkça, çevredeki firmalarla da iş birliği yaparak daha başarılı projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Okulun mantar üretim sürecine ilişkin detay veren Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tülay Ateş, "Şu an okul bünyesinde 100 metrekarelik bir alanda mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle bu alanı oluşturduk ve mantar üretimine başladık. Bu yıl ikinci dönem itibarıyla bir buçuk ton kompost aldık ve öğrencilerimiz öğretmenlerimizle birlikte üretime katıldılar. Ancak bu sene hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle hasat süreci biraz gecikti. Normal şartlarda bir buçuk ay içinde verim alabiliyoruz ancak bu kez süreç uzadı. Yine de verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz" dedi.

Mantar üretiminde öğrencilerin aktif bir şekilde görev aldığını ve tüm sürecin öğretmen-öğrenci iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydeden Ateş, "Şu anda hedefimiz bu yıl toplamda 500 kilogram mantar üretmek. Hasat edilen ürünler satılarak okulumuza ve öğrencilerimize ekonomik destek sağlanıyor. Satış ve pazarlama sürecinde de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz görev alıyor. Bu sayede öğrencilerimiz yalnızca üretimi değil, ürünlerin pazarlanmasını da öğrenerek iş hayatına daha donanımlı hazırlanıyor" diye konuştu.

"Tarım eğitimiyle üretime katkı sağlanıyor"

Antalya bölgesinde genellikle sebze ve süs bitkileri üretiminin yaygın olduğunu ancak mantar yetiştiriciliğinin de giderek arttığını ifade eden Ateş, "Korkuteli ilçemiz mantar üretimiyle bilinir ancak Aksu bölgesinde bu alanda yeni yeni çalışmalar yapılıyor. Biz de bu üretimi yaygınlaştırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Mantar yetiştiriciliğiyle ilgili Halk Eğitim desteğiyle kurslar açtık ve yeni kurslar da planlıyoruz. Küçük bir alanda bile mantar üretimi yaparak bir ailenin geçimine katkı sağlanabilir. Bu yüzden öğrencilerimizin bu süreçte aktif rol almasını çok önemsiyoruz" dedi.

Özel eğitim öğrencileri için düzenlenen mantar hasadı etkinliğinin önemine de değinerek özel öğrencileri sık sık projelerine dahil ettiklerini belirten Ateş, "Bugün misafirlerimiz Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri oldu. Onları her zaman projelerimize dahil etmeye çalışıyoruz. Ana sınıfı öğrencileri ve engelli öğrencilerimizle çeşitli tarım etkinlikleri yaparak onların da üretim sürecine katılmasını sağlıyoruz. Bu sayede hem öğrenciler için farklı bir deneyim oluyor hem de sosyal sorumluluk anlamında güzel bir çalışma ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.