Tarım Orman Fotoğraf Yarışması Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)" sergisinin açılışı Uşak Valisi Naci Aktaş'ın katılımıyla yapıldı.

Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)" sergisinin açılışı Uşak Valisi Naci Aktaş'ın katılımıyla yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda 17-20 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan serginin Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki açılışına; Vali Aktaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Tarım ve Orman İl Müdürü Serkan Bilir ve diğer davetliler katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Vali Aktaş, "Fotoğraf kareleri tarihe not düşen anlardır. Fotoğrafları bu yüzden çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Bu sergide; hem ulusal hem de uluslararası alanda, Anadolu insanının güzelliklerini ve dünyanın her tarafından tarımsal faaliyetleri konu alan 120 fotoğraf bulunuyor. Tüm hemşerilerimizi dört gün boyunca açık kalacak olan bu sergiyi görmeye davet ediyorum "dedi.

Açılışın ardından Vali Aktaş ve katılımcılar sergiyi gezdi. - UŞAK