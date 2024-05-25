Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü Paneli Düzenlendi

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Gaziantep'te, "Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu panel düzenlendi. Panelde, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilciliği tarafından konuşmalar yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili Arif Seçkin, belediyenin tarıma yönelik çalışmalarını anlattı.

25.05.2024 20:56  Güncelleme: 21:11
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"Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" paneli düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, "Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu panel düzenlendi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilciliği tarafından "Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" paneli düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezinde düzenlenen panelde, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Yusuf Yılmaz, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uğur Toprak konuşma yaptı.

"Her ilçenin önde gelen tarım ürününü işleyecek modern tesisler kurulmuştur"

Panelde konuşan Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili Arif Seçkin, "Büyükşehir belediyesi olarak 2012 yılında çıkan yerel yönetimler yasasına istinaden 2014 yılında Türkiye'de ilk Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığını belediyemiz kurmuştur. Belediyemiz tarafından tarım okulu kuruldu. Her ilçenin önde gelen tarım ürününü işleyecek modern tesisler kurulmuştur. Bu tesislerin kadın kooperatifler üzerinden işleterek kadın istihdamına destek olunmuştur. Başta 8 milyon litre mazot desteği olmak üzere; yem, tohum, fide, fidan ve arıcılık hizmetleri desteleri yapılmıştır. Belediyemizin yüzde 7'sini tarıma harcadık" dedi.

Konuşmaların ardından panel oturumu başladı.

Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü Paneli Düzenlendi
Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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