Yerel

"Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" paneli düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, "Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu panel düzenlendi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilciliği tarafından "Tarım ve Gıdanın Geleceğinde Yerel Yönetimlerin Rolü" paneli düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezinde düzenlenen panelde, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Yusuf Yılmaz, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uğur Toprak konuşma yaptı.

"Her ilçenin önde gelen tarım ürününü işleyecek modern tesisler kurulmuştur"

Panelde konuşan Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili Arif Seçkin, "Büyükşehir belediyesi olarak 2012 yılında çıkan yerel yönetimler yasasına istinaden 2014 yılında Türkiye'de ilk Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığını belediyemiz kurmuştur. Belediyemiz tarafından tarım okulu kuruldu. Her ilçenin önde gelen tarım ürününü işleyecek modern tesisler kurulmuştur. Bu tesislerin kadın kooperatifler üzerinden işleterek kadın istihdamına destek olunmuştur. Başta 8 milyon litre mazot desteği olmak üzere; yem, tohum, fide, fidan ve arıcılık hizmetleri desteleri yapılmıştır. Belediyemizin yüzde 7'sini tarıma harcadık" dedi.

Konuşmaların ardından panel oturumu başladı.