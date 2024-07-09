Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı BUÜ'yü ziyaret etti

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi'ni (BUÜ) ziyaret etti. Ziyarette önceki hafta yangın faciası atlatan üniversitede yapılması gereken çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'i ağırladı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik'in de hazır bulunduğu ziyarette yangın konusu ele alındı. Önceki hafta Yolçatı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan, daha sonra üniversiteye sıçrayarak ağaçların ve tarlaların yanmasına sebep olan yangın sonrası yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "Yangın günü de ilk andan itibaren kampüs içerisinde kent ve üniversite yöneticilerimizle birlikte çalışmaları yerinde takip ettik. Müdahale gücünün artırılması için ilgili bakanlıklarımızdan uçak ve helikopter tahsisi için görüşmeler yaptık. Çok büyük bir faciayı, en ucuz şekilde atlattık. Bir kez daha üniversitemize, Bursa'mıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte bir an önce ıslah çalışmalarının yapılması, orman yollarının açılması, zarar gören alanların iyileştirilmesi ve yeşil alanların yeniden üniversitemize kazandırılması için çalışmalara başlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği verecektir. Yakın zamanda üniversitemizle bir iş birliği protokolü yapacak ve faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da atlatılan facianın yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bir yandan yanan alanları temizliyor, bir yandan da öğrencilerimizin mezuniyet törenleri ve yaz okulu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemizdeki tüm faaliyetler eksiksiz yürütülüyor. Afet bölgesinde temizlik ve yenileme faaliyetlerine de en kısa sürede başlayacağız. Bu konuda bizlere destek veren başta bakanlıklarımız ve kent yöneticilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, akademisyenimiz ve Bakan Yardımcımız olan Prof. Dr. Ahmet Gümen hocamıza da teşekkür ediyoruz. Birlikte yaralarımızı hızlıca saracağız inşallah" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve beraberindekilerle birlikte Veteriner Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Prof. Dr. Ahmet Gümen, mezun olan öğrencilere belgelerini de takdim etti. - BURSA