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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yılbaşı denetimlerinde 396 uygunsuzluk tespit edildi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yılbaşı denetimlerinde 396 uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı denetimleri kapsamında 7 bin 500'den fazla personelin katılımıyla 20 bin 500 denetim yapıldığını ve 396 uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı ayrıca, Ankara Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek kütüphane açılışı gerçekleştirdi ve üretimde rekor kırıldığını belirtti. Denetimlerin 2024 yılında üç kategoride devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yılbaşı denetimlerinde 396 uygunsuzluk tespit edildi
31.12.2023 - 18:37,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı denetimleri çerçevesinde 7 bin 500'in üzerinde personelin katılımıyla 20 bin 500 denetim yapıldığını ve 396 uygunsuzluk tespit edildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, kütüphane açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından öğrencilerle birlikte kütüphaneyi gezen Yumaklı, ardından pasta kesti. Kütüphane açılışı sonrasında şeker fabrikası önünde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, 2023 yılında üretimde rekor kırıldığını belirterek, "129 milyon tonluk bir üretimden 134 milyon tona gelerek tüm zamanların rekorlarını kırmış oldu. Bu şeker sektörü için de böyle oldu. Yaklaşık 100 bin üreticiyle 24 milyon 500 bin tonluk bir pancar ekimi ve hasadı gerçekleştirilmiş oldu. Bu da yaklaşık 3 milyon 200 bin tonun üzerinde şeker üretimi demek. Ülkemizde 2 milyon 600 bin ton şeker kullanımı söz konusuydu. Bu yıl bunların da üzerine çıkmış olduk" dedi.

"Denetimler 2024 yılında üç kategoride devam edecek"

Pazartesi gününden başlayan rutin denetimlerin dışında gıda denetimleri de olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Arkadaşlarımız 7 bin 500'in üzerinde çalışan bakanlık mensubumuz sahaya indi ve gıda tüketimi başta olmak üzere ürünlerin denetimini gerçekleştirdiler. 20 bin 500 denetim yapıldı. Bunların arasında 396 adet uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili de idari para cezaları kesildi. Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla ilgili herhangi bir toleransımız asla olmayacak. Bu konudaki duruşumuz nettir. 2024 yılında denetimler, rutin, sektörel ve özel denetimler olmak üzere üç kategoride devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı daha sonra işçilerle birlikte şeker fabrikasını gezerek bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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