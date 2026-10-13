Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucukta piliç çıkan Afyon markalarını listeye ekledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucukta piliç çıkan Afyon markalarını listeye ekledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Ekim 2026'da güncellediği taklit ve tağşiş listesine Afyonkarahisar'daki bazı dana sucuk markalarını ekledi. Listede Mustafa Yüksel, Bollez ve Mando gibi markalar yer alırken, bu ürünlerde ısıl işlem görmüş piliç sucuk tespit edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini 12 Ekim 2026 tarihinde güncelledi. Güncellenen listede, Afyonkarahisar'da dana sucuk olarak satışa sunulan bazı ürünler de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinin ardından yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde, Afyonkarahisar'da üretilen veya satışa sunulan bazı sucuk markaları dikkat çekti.

Listede Mustafa Yüksel, İsmail Dönmez Osmanlı, Bollez, Kule Afyonkarahisar, Mando, Koca Sinan, Ceylaner Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Hancıoğlu ve Afyon Güç Birliği markalarının isimleri yer aldı.

Söz konusu ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar arasında dana sucuk olarak satışa sunulan ürünlerde ısıl işlem görmüş piliç sucuk tespiti bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıMustafa YükselSağlıkGüncelAfyonYerelSon Dakika

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