Tarım ve Orman Bakanlığından 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığından 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama

18.06.2022 23:11
Tarım ve Orman Bakanlığından 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki çiftçiler programına katılan 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki çiftçiler programına katılan 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına katılan 3 kadın çiftçilerin iddialarına yönelik yapılan açıklamada, birinci çiftçinin toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilerek, "Birinci konuşmacının 1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son 3 yıldır 4 dekar arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" ifadesine yer verildi.

İkinci çiftçinin toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilen açıklamada, "İkinci konuşmacının işletmesi, 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 12 bin 761 TL, 2022 yılında ise bin 442 TL olmak üzere toplam 14 bin 203 TL çiğ süt desteği almıştır. 2021 yılında 7 bin 809 TL, 2022 yılında ise 2 bin 449 TL olmak üzere toplam 9 bin 538 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" denildi.

Üçüncü konuşmacının ise işletmesini 2 katı büyüklüğüne çıkardığını belirten Bakanlık, "2021'in 10'uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg'dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, İzmir'de Bir Araya Geldi Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, İzmir'de Bir Araya Geldi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun programına katılan 3 çiftçiyle ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu'nun programına katılan 3 çiftçiyle ilgili açıklama
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığından 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama - Son Dakika

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