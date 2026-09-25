Tarım ve Orman ekipleri Bayburt Aydıntepe'de 350 dekarda üreticilere bilgi verdi - Son Dakika
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Tarım ve Orman ekipleri Bayburt Aydıntepe'de 350 dekarda üreticilere bilgi verdi

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Tarım ve Orman ekipleri Bayburt Aydıntepe\'de 350 dekarda üreticilere bilgi verdi
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Bayburt Aydıntepe'de ayçiçeği hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aşağıkırzı köyündeki yaklaşık 350 dekar üretim alanında olgunluk ve kuruma durumunu inceleyip üreticiye hasat zamanı ile dane kaybını azaltma yöntemlerini anlattı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesinde tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilere hasat zamanı, kuruma süreci ve dane kayıplarının azaltılması konusunda bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personelin katılımıyla Aşağıkırzı köyünde üretici Fikret Şahinoğlu'na ait yaklaşık 350 dekar ayçiçeği üretim alanında tarla kontrolü gerçekleştirildi.

İncelemelerde ayçiçeği tablalarının olgunluk ve kuruma durumu ile hasat yöntemi kontrol edildi. Olgunlaşan tablaların bitkiden kesilerek tarlada kurumaya bırakıldığı, yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra biçerdöverle dane hasadının yapılacağı aktarıldı.

Üreticiye uygun hasat zamanı ve kuruma süreci hakkında teknik bilgiler verilirken, hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Kaynak: İHA
AydıntepeEkonomiBayburtÜretimGüncelTarımYerelSon Dakika

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